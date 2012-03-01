Bulgaristan'dan Eurovision'da Türkçe sürprizi

T24 - Bakü'de yapılacak olan Eurovision şarkı yarışmasında Bulgaristan'ı temsil edecek şarkı ve şarkıcı belirlendi. "Love Unlimited" (Sınırsız Aşk) adlı şarkının nakaratı Türkçe olarak "Seviyorum seni" sözleriyle başlıyor.

Şarkının nakarat bölümünde Türkçe sözler de geçiyor. Hızlı bir ritme sahip şarkının nakaratı Türkçe olarak "Seviyorum seni" sözleri ile başlıyor.

Eurovision'a katılacak şarkının belirlenmesi için Bulgaristan Ulusal Televizyonu (BNT) "Bulgaristan Eurovision Akademisi" adı altında bir kurul oluşturdu. Akademi üyelerinden oluşan jüri aday şarkı ve şarkıcılardan 12'sini finale taşıdı. Eurovision'a gidecek şarkı da bu 12 aday eser arasından GSM mesajı ile halk tarafından seçildi.

Bulgaristan'ı temsil edecek olan ve ülkedeki hayranları tarafından "Roman İncisi" diye adlandırılan Sofi Marinova, oryantal ve fantezi tarzında şarkıları ile tanınıyor.