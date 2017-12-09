Bulgaristan'dan Erdoğan'a Lozan tepkisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyaretine damga vuran Lozan Anlaşması tartışması ile ilgili açıklama yapan Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Lozan’ın revize edilmesinin ‘yararlı olmadığı’ görüşünü açıkladı. Konunun Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy ile de görüşüldüğü belirtildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, anlaşmanın taraflarından biri olan Bulgaristan Dışişleri, Lozan’ın revize edilmesinin ‘yararlı olmadığı’ görüşünü açıkladı. Bulgaristan Dışişleri, konunun Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy ile de ele alındığını duyurdu. Açıklamada, “Bulgaristan, barış anlaşmalarının ve mevcut sınırların yeniden tartışılmasının uluslararası topluma ve bölgesel istikrara yararlı olmayacağına inanıyor. Uluslararası anlaşmalarda herhangi bir değişiklik sadece sadece, uluslararası hukuka uygun biçimde ve ülkeler arasında karşılıklı anlaşmayla yapılmalıdır” denildi.

Erdoğan’ın 65 yıl sonra Atina’yı ziyaret eden ilk Türk cumhurbaşkanı olarak, bölgenin modern sınırlarını ve azınlık haklarını belirleyen Lozan Anlaşması’nı gündeme getirmesi tartışma yaratmıştı. Erdoğan anlaşmanın güncellenmesi gerektiğini ve bunun her iki ülkenin de çıkarına olabileceğini söylemiş, Yunan yetkililer ise bu açıklamayı şaşkınlıkla karşılayıp anlaşmanın hukuki olarak müzakereye açık olmadığını belirtmişti.