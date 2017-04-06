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Deutsche Welle

Bulgaristan'daki Türk partisinden "Hayır" çağrısı

Bulgaristan’daki Türk partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi, Türkiye’deki referandumda hayır çağrısı yaptı

06 Nisan 2017 19:19

Bulgaristan'da Türklerin kurduğu parti Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), Türkiye'de yapılması planlanan anayasa değişikliğini eleştirdi. Bulgaristan medyasında yer alan haberlere göre, Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Türkiye'de hayata geçirilmek istenen başkanlık sisteminin demokrasinin yanı sıra temel hak ve özgürlükleri tehdit ettiğini ifade etti.

Hak ve Özgürlükler Hareketi tarafından çarşamba akşamı yayınlanan bildiride ise partinin referandumda "kesin bir şekilde hayır dediği” vurgulandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "devletin bütün iktidarını kontrolsüz olarak elde etmeye çalıştığının” öne sürüldüğü bildiride, "Erdoğan eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanı, Başbakan ve parti lideri olmak istiyor. Hiçbir kontrol mekanizması ve denge olmadan” ifadesine yer verildi.

"Kemalist Türkiye’nin Sultanlığa dönüştürülmesine hayır"

Bildiride “insan hak ve özgürlüklerinin çiğnemesine,” “ifade özgürlüğü eksikliğine ve özgür düşünce sahibi aydınların ve gazetecilerin tutuklanmasına,” “her türlü şiddet ve diktatörlüğe,” “kontrollü darbe girişimlerine,” "hayır” dendiği vurgulandı. "Kemalist Türkiye Cumhuriyeti’nin Sultanlığa dönüştürülmesine hayır" denilen bildiride, "bu dönüşümün Türkiye’yi sadece komşuları, bölge ve dünya açısından değil, her şeyden ziyade kendisi açısından da zararlı hale getireceği” belirtildi.

Yaklaşık 700 bin Türk'ün yaşadığı Bulgaristan, Hak ve Özgürlükler Hareketi, ülkede komünist rejimin yıkılmasının ardından 1990 yılında kurulmuştu. Hak ve Özgürlükler Hareketi'nden ayrılanların 2016 yılında kurduğu Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar (DOST) partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın olmakla eleştiriliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/JD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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