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Yaşam

Bulgaristan'daki Osmanlı camileri yıkılma tehlikesi yaşıyor

Ülkede acil onarımı gereken çok sayıda cami, hamam ve diğer tarihi eserler, resmi makamların çeşitli engelleri nedeniyle restore edilemiyor

07 Şubat 2018 18:53

Bulgaristan’da minaresi bulunmadığı ve çevresinde arkeolojik alan olduğu gerekçesiyle tarihsel anıt ilan edilen 27 Osmanlı camisi, yıllardır restore izni verilmediği için bakımsızlık nedeniyle minareleri çökmüş, kapıları ve duvarları yıkılmış durumda onarılmayı bekliyor.

Ülkede acil onarımı gereken çok sayıda cami, hamam ve diğer tarihi eserler, resmi makamların çeşitli engelleri nedeniyle restore edilemiyor.

Bulgaristan'da, minaresi olmadığı, çevresinde arkeolojik alan bulunduğu için veya farklı gerekçelerle tarihsel anıt ilan edilen camiler yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

İbadet merkezlerinin restorasyonu için yıllardır resmi makamlarla hukuki mücadele veren Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, camilerin “kültürel anıt” ilan edilmesi nedeniyle ibadete kapalı tutulduğunu belirtiyor.

Camiler arasında güneybatıdaki Küstendil kentindeki Fatih Sultan Mehmed, Gotze Delçev'deki Karaca Paşa ve kuzeydoğudaki Razgrad şehrinde bulunan Pargalı İbrahim Paşa gibi ibadet merkezleri biliniyor.

Sofya Bölge Müftüsü Mustafa İzbiştali, bürokratik engeller çıkaran devletin camilerin bakımını zorlaştırdığını söyledi.

Camilerin restorasyonu için yetkililerden anlayış ve ilgi beklediklerini aktaran İzbiştali, Türkiye'nin dini mekanlara yönelik verdiği önemi örnek gösterdi.

Sofya Bölge Müftüsü Mustafa İzbiştali şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hangi dine ait olursa olsun, ibadet yerlerinin nasıl korunabileceğini çok iyi bir şekilde gösterdi. İstanbul’daki Sveti Stefan kilisesinin onarımı buna güzel bir örnek. Erdoğan destek vermezse başka kimse destek vermeyecek. Onun sözü kilit önem taşır. Erdoğan Sveti Stefan Kilisesi konusunda sözünü nasıl tuttuysa bizim Başbakanımız Boyko Borisov’un da öncelikli olarak Küstendil ve Razgrad’daki camilerin onarımına destek vermesini bekliyoruz çünkü bu eserler bizim ortak kültürel mirasımızdır, onu sahiplenmek ortak görevimizdir.”

"Cami sadece bizim değil AB'nin de zenginliği"

Güneybatıda Yunanistan sınırına yakın Gotze Delçev şehrinde de 4 bin Müslüman, 100 kişilik bir mescidde veya önündeki alanda namaz kılmak zorunda kalıyor.

Bölgede 1400'lü yıllarda inşa edilen Karaca Paşa Camisi'nin kubbesi 2011'de çökmesinin ardından bakımsızlık nedeniyle çürümeye terk edildi. Cami, zaman zaman da ırkçı saldırıların hedefi oluyor.

Blagoevgrad Bölge Müftüsü Aydın Muhammed de hangi dine ait olursa olsun ibadet yerlerinin kurulması ve bakımının yapılması gerektiğini belirterek, "Mesela Türkiye’deki Sultan Ahmed Camisi sadece Türkiye’ye değil tüm Müslümanlara aittir. Bulgaristan’da Osmanlı eseri Karaca Paşa gibi camiler sadece bu ülkenin değil tüm Avrupa Birliği’nin (AB) ortak zenginliğinin bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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