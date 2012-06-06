Bulgaristan'daki kazılarda vampir izlerine rastlandı!

Bulgaristan'da bulunan ortaçağa ait iki iskeletin göğüs bölgesine saplı demir çubuklar olduğu keşfedildi.

İskeletlerin göğüs bölgesinde keşfedilen demir çubuklar akıllara o dönemki inançların günümüzdeki modern vampir mitini deste desteklediği düşüncesini getiriyor.

Bulgaristan ’ın Sozopol şehrinde bir kilisenin yakınlarında 800 yıl öncesine ait olduğu sanılan iki iskelet bulundu. İskeletlerin göğüs bölgesinde keşfedilen demir çubuklar akıllara o dönemki inançların günümüzdeki modern “vampir” mitini deste desteklediği düşüncesini getiriyor.

Bulgaristan Ulusal Tarih Müzesi Müdürü Bozhidar Dimitrov konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Göğüslerine demir çubuk saplanan bu iskeletler Bulgaristan ’daki köylerin bazılarında 20. Yüzyılın başlarında uygulanan yaygın bir yöntemle gömülmüş.

Putperest inanca göre o dönemde yaşarken “kötü” insan olarak görülen kişiler gömülmeden önce göğüslerine bir demir çubuk saplanmadığı takdirde, toprağın altına girdikten sonra vampire dönüşebiliyorlardı.

Ayrıca başka bir inanca göre de bu çubuklar ölüleri mezarlarına bağlayarak gece mezarlarından çıkıp insanları rahatsız etmelerini engelliyordu.” Dimitrov bugüne kadar Bulgaristan ’da 100’ün üzerinde bu tip ceset bulunduğunu belirtti.(