Bulgaristan'da üç gün sürecek hükümet protestosu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Eylül (DHA) – Yurtdışında ikamet eden Bulgaristan vatandaşları, Bulgaristan Parlamentosu’nun önünde bir protesto gösterisi düzenledi.

Protesto, yurtdışında ve ülkede yaşayan Bulgarların bir eylemi olarak ilan edilirken, “Parti ilişkilerine, yolsuzluğa ve imtiyazlara hayır” sloganları eşliğinde, hükümete isfita çağrısı yapıldı ve hükümet modelini değiştirek, ülkenin İsviçre gibi referandumlarla yönetilmesi talep edildi.

Protesto gösterilerin dünyanın çeşitli yerlerindeki Bulgarsitan konsolosluklarının önünde devam edeceğini ve üç gün süreceğini belirttiler. Fransa, Belçika, İtalya, İspanyai, Birleşik Krallık ve Hollanda’da gösteriler yapıldıktan sonra, Bulgar vatandaşları son olarak Brüksel’de yer alan Avrupa Konseyi Genel Merkezi’nde bir gösteri yapacaklar.

Protestolar, bir sosyal medya sitesinde yer alan, yaklaşık 34 bin Bulgar vatandaşının üye olduğu “Borisov Katliamı ve hükümet mafyası karşıtı” bir grubun kapatılması sebebiyle başladı.