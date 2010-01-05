Bulgaristan'da Türk dizileri belgesel oldu

T24 - Geçen yazdan beri 'Gümüş', 'Binbir Gece', 'Yabancı Damat', 'Asi', 'Yaprak Dökümü' ve 'Annem' başta 10'dan fazla Türk dizisi Bulgarları ekrana kilitliyor.

Bu dizilerin yüksek izlenme oranı ve etkileri belgeselde işlendi. Üç Türk dizisi yayımlayan, çok izlenen özel kanal BTV’nin muhabiri Kristina Vladimirova, 15 dakikalık belgeselinde, bilim insanları ve izleyicilerle konuşarak, bu olağanüstü ilgiye yanıt aradı. Yeni Bulgaristan Üniversitesi’nden antropolog Doç. Plamen Boçkov, “Shakespeare bugün yaşıyor olsaydı dizi senaryosu yazardı” derken, sosyal psikolog Plamen Dimitrov bu dizilerin kadın karakterlerini ‘Pamuk Prenses’, ‘Külkedisi’ kahramanlarına benzetti. Bulgarların Türk dizilerindeki aile modeli ve değerleri kendine yakın gördüğü belirtilen belgesele göre diziler, özel hayat ve aile ilişkilerinin yanı sıra isim geleneklerini ve turistik tercihleri de değiştiriyor.

