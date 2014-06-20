Bulgaristan'da sel felaketi



Dün akşam Varna ve çevresinde metrekareye 44 litre yağmur düştü. Sel sularına kapılarak can verenler arasında bir çocuğun da bulunduğu kaydedildi.

Sel suları park halindeki otomobilleri sürüklerken evleri su bastı. Nehirler taştı. Elektriklerin kesilmesine yol açan felaket, iletişim altyapısını da çökertti.

Varna'nın Aspruhovo bölgesi için olağanüstü durum ilan edildi. Sel felaketinin Varna'nın kuzeyindeki Kilifarevo kasabasını da vurduğu bildirildi.

Aşırı yağış başkent Sofya'da da etkili oldu. Bazı sokaklar ve evlerin giriş katları su altında kaldı.

Bulgar meteoroloji yetkilileri, yağışların ülke genelinde bugün de devam edeceğini duyurdu.