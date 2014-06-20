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Yaşam

Bulgaristan'da sel: 10 ölü

Asparuhovo semtindeki sel felaketinin ardından ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

20 Haziran 2014 13:19

Varna şehrinde etkili olan sağanak yağış sele yol açtı. On kişi sel sularına kapılarak öldü. İçişleri Bakanı Yovçev, Varna'da ikinci bir sel dalgasının beklendiğini açıkladı.

Varna Belediye Başkanı İvan Portnih, ölümlerin yaşandığı Asparuhovo semtinde selin yüzlerce otomobili sürüklediğini ve yüzlerce konutun da sular altında kaldığını duyurdu.

Sağlık merkezlerine onlarca yaralı başvurdu. Asparuhovo semtindeki sel felaketinin ardından ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Tsvetlin Yovçev, Varna'ya giderek, arama kurtarma çalışmalarını yerinde izledi ve görevlilerden bilgi aldı.

Yovçev aşırı yağışlar nedeniyle ülke genelinde birçok bölgede durumun kritik olduğunu söyledi.

10 kişinin öldüğü Varna'da ikinci bir sel dalgasının beklendiğini belirten Yovçev durumu kontrol altına almak için ilgili tüm birimlerin çalıştığını ifade etti.

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