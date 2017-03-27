Bulgaristan'da sandıktan yine koalisyon çıktı

Bulgaristan'daki meclis genel seçiminde ilk sonuçlara göre, Bulgaristan'ın merkez sağdaki Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi(GERB) birinci parti olduğu ancak partinin mutlak çoğunluğa erişemediği açıklandı. Seçim kurulu oyların yüzde 80'inin ayrımının tamamlandığını ve GERB'in oyların yüzde 32,74'ünü aldığını duyurdu. Pazar günü yapılan erken seçimde Sosyalistler yüzde 26,79'luk oy oranıyla ikinci oldu. Yüzde 4'lük oy barajını aşan diğer üç partiden milliyetçiler yüzde 9,14, Bulgaristan Türklerinin Hak ve Özgürlükler Hareketi yüzde 8,44, popülist Volya partisi ise yüzde 4,11 oranında oy aldı. Resmi seçim sonuçlarının üç gün zarfında açıklanacağı öğrenildi.

Oy dağılımına göre 240 üyeli Bulgaristan meclisinde GERB'in 94, Sosyalistlerin ise 85 milletvekili ile temsil edilmesi bekleniyor. Muhtemelen Milliyetçiler 24, Hak ve Özgürlükler Hareketi 23, Volya ise 14 milletvekili çıkaracak.

Koalisyon pazarlığı zorlu geçecek

GERB lideri Boyko Borisov ‘kısa zamanda halkın beklentilerine cevap verebilecek bir hükümetin kurulacağı umudunda olduğunu' söyledi. Borisov 2009'dan 2016 yılına kadar iki kez başbakanlık görevinde bulunmuştu.

Sosyalist Parti GERB ile büyük koalisyon kurmaya karşı olduğunu duyurdu. Partinin genel başkanı Kornelia Ninova ‘siyasette prensiplerin olması gerektiğini ve GEBB'in alternatifi olduklarını' söyledi.

Avrupa Birliği'nin en fakir ülkesi olan Bulgaristan'daki genel seçimlerde yine oy satın alındığına dair işaretlerin bulunduğu bildiriliyor. Bulgar milliyetçileri Türkiye'de yaşayan Bulgaristan Türklerinin oy kullanmasını önlemek için sınırı kapatmışlardı.

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DW, dpa/AG, GA