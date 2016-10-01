Bulgaristan’da peçe yasaklandı

Bulgaristan Parlamentosu tarafından kabul edilen yasa, kamuya ait yerlerde yüzü tamamen veya kısmen örten peçenin kullanılmasını yasaklıyor. Ancak söz konusu yasa sağlık açısından gerekli olduğu durumlarda veya meslekî nedenlerle peçe takılmasına izin veriyor. Ayrıca yasak camilerde geçerli olmayacak. Yasağa uymayanların ilk seferde 200 leva (100 euro), tekrarlanması halinde de 1500 leva (750 euro) para cezasına çarptırılması öngörülüyor.

Ülkede yapılacak genel seçimler öncesinde bu yasanın kabul edilmesi Türk azınlığın haklarını savunan Hak ve Özgürlükler Partisi'nin (HÖH) tepkisine yol açtı. Yasayı destekleyenleri "dini hoşgörüsüzlükle” suçlayan HÖH üyesi 30 milletvekili boykot ederek, oylamaya katılmadı.

Af Örgütü'nden tepki

Uluslararası Af Örgütü de peçeyi yasaklanmasını eleştirerek, bu yasanın "Bulgaristan'da kaygı yaratan hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık eğilimlerinin” bir göstergesi olduğunu bildirdi. Af Örgütü'nün Avrupa Direktörü John Dalhuisen, kadınların istedikleri gibi giyinme özgürlüğü olduğunu, çarşaf ve peçeyi kendi kimlikleri veya inançlarının bir ifadesi olarak giyebilmeleri gerektiğini söyledi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkede Selefiliğin yayılmasından kaygı duyuyor. Bulgaristan'daki Müslüman azınlık arasında çarşafın son yıllara kadar yaygın olmadığı ancak radikal eğilimler gösteren Ahmet Musa'nın etkisiyle özellikle Romanlar arasında çarşaf giyip, peçe takanların arttığı belirtiliyor. Bulgaristan'da Romanların yoğun olarak yaşandığı Pazarcık ilinde peçe daha önce yasaklanmıştı.

Avrupa'da bugüne kadar peçe sadece Fransa ve Belçika'da yasaklandı.

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AFP, JD/GA