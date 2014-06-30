Bulgaristan'da parlamento feshedildi



Erken seçimin 5 Ekim'de yapılacağını bildiren Bulgaristan Cumhurbaşkanı Plevneliev, ülkeyi seçimlere kadar idare edecek geçici hükümetin hangi isimlerden oluştuğunu 6 Ağustos'ta duyuracağını söyledi.

Bankacılık sistemine ilişkin gelişmelere de değinen Rosen Plevneliev, tüm siyasi parti ve kurumların mali sistemi istikrara kavuşturmak için çaba gösterdiğini vurguladı. Plevneliev, "Vatandaşın tasarrufu için kaygı duymasına gerek yok. Bankalar normal faaliyetlerine devam ediyor. Kriz yok, bankacılık sistemine saldırı var" dedi.

Bulgaristan'da geçen hafta bankacılık sistemine ilişkin söylentiler, kısa mesajlar ve internetteki muhtelif platformlar üzerinden hızla yayılmış, tasarruf sahipleri paralarını çekmek için bankalara hücum etmişti. Gelişmelerden etkilenen bankaların başında First Investment Bank ve Corporate Commercial Bank (Corpbank) geliyor. Zor duruma düşen Corpbank'ın yönetimine Merkez Bankası el koydu.