Bulgaristan'da ölü sayısı artıyor



Bulgaristan İçişleri Bakanı Tsvetlin Yovçev, felaket bölgesinde yaptığı incelemenin ardından basına bilgi verdi. Yovçev, Varna'da 11, Dobriç'te 3 kişinin öldüğünü söyledi. Ölenlerden ikisinin çocuk olduğu kaydedildi. Bakan Yovçev birçok kişinin kayıp olduğunu, ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Selin vurduğu bir başka yerleşim yeri olan Kilifarevo'da çok sayıda hayvanın telef olduğu belirtildi. Bulgaristan Bakanlar Kurulu pazartesiyi ulusal yas günü ilan etti. Felakette ölenler Mecliste 1 dakikalık saygı duruşuyla anıldı. Okullar tatil edilirken, kurtarma çalışmaları için askerler ve mahkûmlar seferber edildi.

Varna limanı kapatıldı. Albena'da bir otelde kalan Almanya, Rusya ve İngiltere'den bin 200 turist helikopter ve arazi araçlarıyla tahliye edildi. Varna'nın kuzeyinde bir başka otelde Ukraynalı bir turist grubunun yardım çağrısında bulunduğu belirtildi.

Varna'da evlerin giriş katları su altında kaldı. Sel sularının sürüklediği araçların yolların tıkamasından yardım çalışmaları da etkileniyor. Birçok semtte elektrikler güvenlik nedeniyle kesildi. Olağanüstü durum ilan edildi.

'Çarpık yapılaşma ve yetersiz denetim'

Varna ve çevresine 2 günde metrekareye 110 litre yağmur düştü. Bulgar televizyonuna konuşan bir felaketzede, "Her şey bir anda oldu. Birden 1,5 metre yüksekliğinde sel sularıyla karşı karşıya kaldık" dedi.

Bulgar medyasında yapılan yorumlarda çarpık yapılaşma ve yetersiz denetimin felaketin boyutlarının artışında etkili olduğuna dikkat çekildi. Selin büyük yıkıma neden olduğu Varna'nın Aspruhovo bölgesinde taşan bir derenin çöp ve inşaat molozuyla doldurulduğu, ayrıca dere yakınlarında çok sayıda gecekondunun inşa edildiği vurgulandı.