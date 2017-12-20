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Bulgaristan'da öldürülen Damla'nın katili annesinin kuzeni çıktı

KIRCAALİ (Bulgaristan), (DHA) - BULGARİSTAN'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali'nin Mestanlı ilçesinde ağzı koli bandıyla bağlı olarak ölü bulunan Damla Güner'in (7), annesinin kuzeni Mehmet Ü

20 Aralık 2017 22:17

KIRCAALİ (Bulgaristan), (DHA) - BULGARİSTAN\'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali\'nin Mestanlı ilçesinde ağzı koli bandıyla bağlı olarak ölü bulunan Damla Güner\'in (7), annesinin kuzeni Mehmet Ü. (25) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Mehmet Ü.\'nün, Damla Güner\'i boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.
Mestanlı ilçesinde Damla Güner\'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, küçük kızın annesi Saadet Musa\'nın (40) kuzeni Mehmet Ü. gözaltına alındı. Bir Türk işletmesinde bekçi olarak çalışan Mehmet Ü., sorgusunda suçunu itiraf etti. Komşularının \'içine kapanık, sosyal hayatı olmayan, sosyal ağlarda profili olmayan ve çok konuşmayan biri\' olarak tanımladığı Mehmet Ü., tutuklandı.
Kırcaali Üniversitesinde İktisat Yönetimi bölümünden mezun olan Mehmet Ü.\'nün, üniversite diplomasına sahip olmasına rağmen kendine uygun bir iş bulamadığı kaydedildi. Mestanlı İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından \'Ana okul ve kreşlerde yardımcı eğitmen\' kurslarına gönderildiği öğrenilen Mehmet Ü.\'nün, 2016 yılında ise Damla’nın da okuduğu \'Zornitsa\' anaokulunda yardımcı eğitmen olarak çalıştığı belirlendi.
ANNE DE TUTUKLU
Gözaltına alınan küçük kızın annesi Saadet Musa (40) da tutuklandı. Soruşturmayı yürüten Kırcaali Savcılığı resmi açıklamasında, halen tutuklu olan anne Saadet Musa ile ilgili suç duyurusunun \'cinayet\' değil, \'çocuğu evde yalnız\' bırakma iddiası nedeniyle yapıldığını duyurdu.
Otopsi raporuna göre boğularak öldürülen Damla’nın yüzünün sarıldığı koli bandının ise, Mehmet Ü. ve annenin çalıştığı işletmede üretildiği iddia edildi. 
Mehmet Ü.\'nün küçük Damla’yı öldürmek suçundan 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacağı belirtildi. Yapılan ilk incelemede Mehmet Ü.\'de, Saadet Musa ve kızı Damla Güner\'in yaşadığı evin anahtarı olduğu ve 17 Aralık sabahı Damla\'yı öldürdüğü tahmin ediliyor. 
Bu arada 5 yıldan beri Belçika\'da çalışan kızın babası ve İstanbul\'da çalışan ağabeyi de Mestanlı\'ya geldi. 

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