T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bulgaristan'da kazada ölen TIR şoförü, Besni'de toprağa verildi

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- BULGARİSTAN'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren TIR sürücüsü Ali Özbay (43), memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verildi

12 Ocak 2019 19:23

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- BULGARİSTAN\'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren TIR sürücüsü Ali Özbay (43), memleketi Adıyaman\'ın Besni ilçesinde toprağa verildi.
Geçen hafta Bulgaristan\'da meydana gelen kazada evli TIR sürücüsü Ali Özbay yaşamını yitirdi. Özbay\'ın cenazesi bu ülkedeki işlemlerinin ardından dün Türkiye\'ye getirildi. Ali Özbay\'ın cenazesi, bugün öğle vakti Besni ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından Besni Asri Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MustafaAdıyaman DHA BULGARİSTANTIRAliAdıyaman BesniGeçenTürkiyeBesniBesni Asri MezarlığıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24