Bulgaristan'da günde 166 yeni otomobil satılıyor

Bulgaristan Oto İthalatçıları Birliği (SVAB) nüfusu 7,4 milyon olan ülkede her gün ortalama 166 yeni otomobilin satıldığını açıkladı.

Birlik tarafından medyaya yapılan açıklamada, AB'nin en yoksul ülkesi olan Bulgaristan'da son 7 ayda, aralarında 71 Lexus, 18 Cadillac, 6 Hummer cip ve 28 Jaguar olmak üzere toplam 35 bin 495 yeni otomobilin satıldığı kaydedildi.

Yetkililer, satılan otomobillerin gerçek sayısının daha da yüksek olduğunu, SVAB üyesi olmayan ithalatçıların getirdiği bazı markaların dâhil edilmediğini ifade ettiler.

Son bir yılda yeni otomobil satışlarında yüzde 21 oranında artış kaydedilirken, yüzde 11,09 oranında piyasa payına sahip Opel'in son 7 ayda sattığı 3644 otomobil ile lider konumunda olduğu belirtildi. Aynı dönemde Suzuki 3212, Volkswagen 2877 ve Peugeot 2503 otomobil sattı.

Trafik Polis Müdürlüğünün istatistiklerine göre ülkede günde ortalama 700–800 yeni ya da eski otomobil trafiğe katılıyor.