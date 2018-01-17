Bulgaristan'da, 'Gönül Erenleri' buluşması

RAZGRAD (Bulgaristan), (DHA)- BULGARİSTAN\'da Türkler\'in yoğun yaşadığı Razgrad kentinde Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı tarafından Uluslararası Ahmet Yasevi\'den Günümüze Gönül Erenleri kültürel etkinlikleri düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın himayesinde Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı tarafından Balkan ülkelerinde düzenlenen Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi\'den Günümüze Gönül Erenleri kültürel etkinliklerinin 4\'üncüsü Bulgaristan\'da Türkler\'in yoğun olarak yaşadığı Razgrad kentinin Karalar köyünde düzenlendi. Etkinliklere ülkenin tek Türk Valisi olan Razgrad Valisi Günay Hüsmen ve Razgrad Bölge Müftüsü Mehmet Ala da katıldı.

Alevi Bektaşi kanaat önderlerinin katıldığı etkinlikte konuşan Halife Baba Halil İbrahim Koz, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı\'nın bu bölgedeki yaptığı etkinlikler sayesinde anavatan Türkiye\'de yaşayan canlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, bu etkinliğe destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırıma teşekkür etti. Razgrad Valisi Günay Hüsmen, Türkiye ve Bulgaristan\'ın kardeş devlet olduğunu, bu etkinliklerin iki ülke arasındaki dostluğu kardeşliği ve barışı pekiştirdiğini, bu etkinliklerin devam etmesi gerektiğini söyledi. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, şöyle dedi:

\"Hoca Ahmet Yesevi dergahında yetişen ve Balkanlar\'a gelip buradaki insanlarla, kardeşliği dostluğu medeniyeti birlik ve beraberliği, insan sevgisini en ücra köşelere kadar götürme gayesi güdenlerin hatıralarını canlandırmak istiyoruz. Otman Baba, Demir Baba, Sarı Saltuk ve pek çok gönül erenlerinin bu topraklarda yüzyıllar önce verdiği mücadeleleri gördük bugün Bulgaristan\'daki soydaşlarımızın aynı kültürü ve aynı duyguyu ve düşüncelerini gördüğümüzde çok duygulandık. Türkiye Cumhuriyeti devletinin daha güçlü olması için dua ettiklerine şahit olduk. 15 yıldır Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Balkanlar ve Orta Asya\'da yaşayan Türk soydaşlarımıza verilen destek göz önündedir. TİKA, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kültür Bakanlığı\'nın desteklerini buralarda görüp yaşamaktayız.\"

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