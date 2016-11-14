Bulgaristan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni emekli general Radev kazandı

1989'da komünizmin yıkılmasından bu yana düzenlenen 5. cumhurbaşkanlığı seçiminde Rusya yanlısı, asker kökenli aday Radev, hükümetin desteklediği adaya büyük fark attı.

Reuters haber ajansının Merkez Seçim Komisyonu sayımlarına dayandırdığı habere göre, ülkedeki 8 milyon 350 bin seçmenin yüzde 40'a yakını sandık başına gitti. Sosyalistlerin desteklediği emekli Hava Kuvvetleri Komutanı eski General Radev, oyların yüzde 59,4'ünü aldı.

Rakibi ve iktidardaki Bulgaristan'ın Avrupa Gelişimi için Vatandaşları (GERB) partisinin desteklediği eski Meclis Başkanı Tzetzka Tzaçeva ise yüzde 35'te kaldı.

Radev'in yardımcılığını Avrupa Parlamentosu Milletvekili İliyana Yotova yapacak.

53 yaşındaki Rumen Radev, seçim öncesinde kendisini "Son zamanlara kadar bir Sovyet jetini uçuruyordum. Amerikan akademisinden mezun oldum. Ama ben Bulgar bir generalim. Benim davam Bulgaristan" sözleriyle anlatmıştı.

İktidardaki sağcı GERB liderliğinde kurulan merkez-sağ azınlık hükümetindeki anlaşmazlıklar, Radev'e zaferi getiren en önemli etkenlerden biri oldu. Borisov'un yolsuzluklarla mücadele konusunda kaydadeğer bir ilerleme sağlayamaması, kamu sektöründe sürekli geciken reformlar da Sosyalist destekli Radev'e desteği artırdı.

Yürütme organı hükümet ülkedeki birçok karara imza atsa da cumhurbaşkanlığı makamı seremonik olmatan öte. Ülkede ordunun başkomutanı cumhurbaşkanı. Yasal düzenlemeleri meclise geri gönderme yetkisine sahip.

Radev, NATO üyesi ülkesinin Batı'yla ilişkilerinde 'pragmatik bir yol' izlemesi gerektiğini savunuyor. Rusya'yla ilişkilerin geliştirilmesinden yana ve AB'nin Kırım'ı ilhak etmesi nedeniyle Moskova'ya uyguladığı yaptırımları sonlandırmasını savuuyor.

GERB lideri Başbakan Bokyo Borisov, destekledikleri aday Tzaçeva'nın seçimi kaybetmesi halinde hükümetin istifa edeceğini açıklamıştı. Borisov, "Meclis'in ilk çalışma gününde istifamızı sunacağız" demişti.

2008'deki küresel krizle resesyona giren Bulgar ekonomisi son yıllarda toparlanma eğilimi gösteriyor. Ekonominin bu yıl yüzde 3,1 - 3,3 oranında büyümesi bekleniyor. Ancak yine de Bulgaristan aylık 470 euro kişi başına ortalama geliriyle AB'nin en fakir ülkesi olmayı sürdürüyor.