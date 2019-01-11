Bulgaristan'da çığ altında kalan 2 kişi öldü

SOFYA (Bulgaristan),(DHA)- BULGARİSTAN\'ın Bansko kayak merkezinde snowboard yapan 2 genç, düşen çığ altında kalarak öldü.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Bulgaristan\'ın Blagoevgrad kentinde bulunan Bansko kayak merkezinde meydana geldi. Bansko kayak merkezinin Bınderitsa dağ evi yakınlarındaki Todorka tepesi eteklerinde snowboard yapan biri kız, iki gencin üzerlerine çığ düştü. Çığın düştüğü bölgeye sevkedilen ekipler, 2 gencin cesetlerine ulaştı. Bansko Dağ Kurtarma Dairesi Başkanı Rumen Baryakov, çığ altında birkaç saat süren arama kurtarma çalışmalarından sonra biri kız, iki gencin cansız bedenine ulaştıklarını bildirdi. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Bulgar yetkililer, çığ tehlikesinin sürdüğünü belirterek, dikkatli olunması konusunda uyardı.