Bulgaristan'da Borisov kazandı



Seçim Komisyonu'nun açıkladığı sonuçlara göre, eski başbakan Boyko Borisov liderliğindeki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Vatandaşlar (GERB) partisi, parlamentodaki çoğunluğu kıl payı kaçırdı.

GERB, şimdiye kadar sayılan geçerli oyların yüzde 32,5'ini aldı. İkinci sıradaki Sosyalist Parti yüzde 15,29'da kaldı. Türk azınlığın destek verdiği Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) oyların yüzde 15,8'ini topladı.

AB Komisyonu'nun eski üyelerinden Meglena Kuneva'nın kurduğu muhafazakâr oluşum yüzde 8,5 oy oranıyla ilk kez parlamentoya girmeyi başardı.

Yüzde 4'lük barajı aşmayı başaran diğer partiler ise şöyle sıralanıyor: Ulusal Cephe (% 7,3), Sansürsüz Bulgaristan Partisi (% 5,5), Ataka (% 4,6), Bulgaristan'ın Yeniden Doğuşu İçin Alternatif (% 4,1).