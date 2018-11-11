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Dünya

Bulgaristan'da binlerce kişi petrol zammını protesto etti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Kasim (DHA) - Bulgaristan'da binlerce kişi petrol zamlarını protesto etmek için ülkenin 20 ayrı kentinde, Türkiye ve Yunanistan'a uzanan otoyollar dahil, yolları kapattı

11 Kasım 2018 22:52

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Kasim (DHA) - Bulgaristan\'da binlerce kişi petrol zamlarını protesto etmek için ülkenin 20 ayrı kentinde, Türkiye ve Yunanistan\'a uzanan otoyollar dahil, yolları kapattı. Protestocular, üç büyük otoyol ve pek çok yolu saatlerce kapatarak, petrol zammı ve yüksek vergileri protesto etti. Bulgaristan polisi ile çatışan protestocular yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluşmasına neden oldu. 
Bulgaristan iktidar partisi lideri Emil Dimitrov, sosyal medya paylaşımında, protestoların arkasında sosyalist muhalefetin olduğunu söyledi.
Başbakan Boyko Borissov, ülkenin petrol vergisinin Avrupa\'nın en düşük oranına sahip olduğunu belirtti.
Bulgaristan\'da petrol fiyatları ağustos ayından bu yana yüzde 5.0 artarak litre başına 2.40 levaya ulaşırken, ülkede alınan ortalama ücret 575 euro.
Bulgaristan Petrol ve Gaz Distribütörleri Federasyonu Başkanı Andrei Delchev, petrol fiyatlarının pazar günü sonrasında küresel trendi takip ederek düşeceğini duyurdu.

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