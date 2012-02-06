Bulgaristan'da baraj çatladı, Edirne'de büyük tehlike

T24 - Bulgaristan'da bir barajın duvarlarındaki çatlaklardan akan suyun karıştığı Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri hızla yükseliyor.



Edirne Valisi Gökhan Sözer, Bulgaristan’daki Harmanlı bölgesinde duvarlarında çatlak oluşan bir barajdan su bırakılması nedeniyle nehir debilerinin yükseldiğini söyledi. Suyun gece Edirne’ye ulaşacağını ifade eden Vali Sözer, "Yağışlar ve Bulgaristan’daki barajdan su bırakılması nedeniyle debi yükseldi. Meriç’in Bulgaristan’daki debisi 1100 metreküp saniye. Bu su 20.00- 24.00 sıralarında Edirne’de olacak. Arda ve Tunca nehirleri de Meriç ile birleştiği için onların debilerini de eklemek gerekiyor" dedi.



Edirne’de nehirlerin seviyelerinde yaklaşık 900 metreküplük artış meydana geldi. Sarayiçi Ermeydanı’nın bulunduğu alanlardaki tarihi Fatih ve Kanuni Köprüleri nehirlerin taşma riski nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yağışların devam edecek olması ve Yaklaşan tehlikeye dikkat çeken Bulgaristan’daki Harmanlı bölgesindeki barajdan su bırakılması nedeniyle tehlikenin daha da büyüyeceğine dikkat çeken Vali Gökhan Sözer, düzenlediği basın toplantısıyla uyarılarda bulundu.



Bulgaristan’daki duvarları çatlayan küçük bir barajdan su bırakılmasından sonra sularının akşam saatlerinde Edirne’ye ulaşacağını kaydeden Vali Sözer, "Bizim Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin havzanın yüzde 95’i Bulgaristan’da. Oradaki kar ve yağmurlar bizim Edirne sınırları içerisindeki nehirlerin taşmasına ve etki oluşturmasına neden olmaktadır. Geçtiğimiz günlerde aşırı kar ve yağmur yağışı nedeniyle sular bir miktar yükseldi. Ancak Bulgaristan’ın Harmanlı bölgesinde küçük bir barajın bir miktar su bırakıldığını öğrendik. O nedenle Meriç Nehri Bulgaristan’da yükselmiş bulunuyor. Meriç’in Bulgaristan’daki debisi bin 100 metreküp saniyedir. Bu su bu akşam 20.00- 24.00 sıralarında Edirne’de olacak. Arda ve Tunca nehirleri de Meriç ile birleştiği için onların debilerini de eklemek gerekiyor."

’Sızan baraj suyu Edirne'ye geliyor'



Vali Sözer, Bulgaristan’dan gelecek su nedeniyle Meriç Nehri’nin debisinin 1500 metreküpe ulaşmasının beklendiğini belirterek, "Tabi bizim Meriç Nehri’nin taşkın riski 1300-1400 metreküp civarındadır. O zaman seddelere su dayanmakta ve Karaağaç bölgesinde, Tunca ve Meriç nehir köprülerinin bulunduğu alanlarda taşkın meydana geliyor. O nedenle suyu takip ediyoruz. Şu anda bir alarm ya da uyarı vermedik. Suyun Edirne’te taşkın yapacak şekilde geleceğini belirlersek tahliye talep edeceğiz. Buralarda yerleşim yok, kafeler, hayvanları ahırları var. Şehri ya da yerleşimi tehdit eder bir durum yok" diye konuştu.



Bulgaristan’ın Haskova bölgesi Harmanlı ve Lübimets şehirleri arasındaki İvanovo Barajı’ndan su bırakılması nedeniyle bölgede taşkınların meydana geldiği belirtildi. Debileri yükselen nehir sularının gece Edirne’yi de tehdit edebileceği tahmin ediliyor.

