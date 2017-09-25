Bulgaristan'da 78'lik gençler şov yaptı

Yaşar ANTER / STARA ZAGORA, (DHA)

BULGARİSTAN\'ın Stara Zagora kentinde düzenlenen 27. Balkan Masterlar Atletizm Şampiyonası\'nda 78 yaşındaki Türk atletler Muzaffer Güven ve Fehime Özkan madalyalara ambargo koydu. Bursa\'da yaşayan emekli albay Muzaffer Güven, uzun atlamada 3.69 metrede, üç adım atlama yarışmasında ise 8.69 metrede altın madalyanın sahibi oldu. Organizasyona Bodrum\'dan katılan Fehime Özkan ise 3 yıl önce başladığı atletizmde 4 Türkiye rekoru kırdı. Özkan, Balkan Şampiyonası\'nda 100, 200 ve 400 metrelerde 3 gümüş madalya alırken, 200 metre yarışmasında koştuğu 52.23\'lük derece ile kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi.

Yaklaşık 60 yıldır atletizm yapan Güven \"Daha önce Balkan ve Türkiye rekorları kırdım. 75 yaş gurubunda rekorlar halen bana ait. Haftanın her günü antrenman yapıyorum ve kendimi iyi hissediyorum. Bu şampiyonada ülkeme iki altın madalya kazandırdığım için çok mutluyum. Önümüzde Avrupa ve Dünya Şampiyonası var, hedefim yine derece yapmak\" dedi. Özkan ise \"Üç yıl önce milli sporcu kızımın sayesinde antrenmanlara başladım. Haftada 60 kilometre koşuyorum. Nefesim yettiğince bayrağımızı kürsüde dalgalandırmaya devam edeceğim. Bizim yaşımızdaki insanlar korkmasın, spor yapsın. Spor yaptıkça tüm hastalıklardan arınırlar\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Muzaffer Güven üç adım atlama yaparken ve yarışmacılarla birlikte ısınırken

- Fehime Özkan 200 metre yarışına ısınırken

- Fehime Özkan ve Mehmet Güven\'in açıklamaları

HABER-KAMERA: Yaşar ANTER / STARA ZAGORA, (DHA)

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