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Bulgaristan'da 7 yaşındaki Damla, ağzı bantlı halde ölü bulundu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- BULGARİSTAN'ın Kırcaali kentine bağlı Mestanlı ilçesinde yaşayan soydaş ailenin kızı Damla Güner (7), dün evinde ağzı bantlı halde ölü bulundu

18 Aralık 2017 17:01

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- BULGARİSTAN\'ın Kırcaali kentine bağlı Mestanlı ilçesinde yaşayan soydaş ailenin kızı Damla Güner (7), dün evinde ağzı bantlı halde ölü bulundu. Babası Belçika\'da çalışan kızın annesi Saadet M. (40) ile ailenin yakını A.T., Bulgar polisi tarafından gözaltına alındı.
Bulgaristan\'da Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali\'nin Mestanlı ilçesinde dün, soydaş ailenin kızı Damla Güner, iddiaya göre, annesi Saadet M. tarafından evde ağzı koli bandı ile kapatılmış halde bulundu. Annenin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Damla\'nın öldüğünü belirledi. Eşi Belçika\'da çalışan Saadet M., fenalık geçirerek hastaneye kaldırılırken, Bulgar polisi olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.
Kırcaali bölge savcısının talimatıyla polis ekipleri hastanede tedavi gören anne Saadet M.\'nin ifadesini aldı. Anne, ifadesinde, \"Eşim yurt dışında çalıştığı için Damla\'yı evde yalnız bırakıp gece vardiyasına gittim. Sabah eve geldiğimde Damla\'yı kafası ve ağzı koli bandıyla bağlı şekilde buldum\" dedi. Polis, anne Saadet M.\'nin ifadesini çelişkili bularak, aileye yakın olduğu belirtilen A.T. ile birlikte gözaltına aldı. Şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.

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