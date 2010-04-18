Bulgaristan'da 3 Türk işçisi hayatını kaybetti

T24-



Yapımı Türk "Mapa Cengiz" şirketi tarafından sürdürülen Lyülin otoyolu inşaatında, dün gece saatlerinde bir viyadük kolonunun betonu dökülürken kalıp patladı. Kolonun üzerinde çalışan 3 Türk işçi yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Kazada Temel Yediyıldız ve Bünyamin Ateşli adlı işçiler olay yerinde, ağır yaralanan Birol Şahin adlı işçi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada ölen 3 işçinin de Ordu nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.