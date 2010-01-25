Bulgaristan'a göre o, Türkiye'ye göre değil

T24- Bulgaristan’da yapılan DNA testine göre Yıldız Yılmaz’ın babası Yılmaz İnan... Ancak Türkiye’de yapılan teste göre ise Yılmaz’ın babası İnan değil...







Bulgaristan’da oturan Adife Mehmedova Alieva (41), kızı Yıldız Yılmaz’ın (22) babası olduğunu öne sürdüğü, 21 yıl önce Türkiye’ye gelip Bursa’ya yerleşen Yılmaz İnan aleyhine açtığı babalık davasını kaybetti.



Ülkesinde yapılan DNA testinin kızının babasının İnan olduğunu ortaya koyduğunu anlatan Alieva, temyiz için Yargıtay’a başvurduğunu açıkladı.



Alieva, İnan’ın Bulgaristan’da kaldığı yıllarda evlilik dışı ilişkileri sonucu Yıldız Yılmaz adında kızlarının dünyaya geldiğini, babasının daha sonra kaçak yollarla Türkiye’ye kaçtığını söyledi.

Alieva, şunları anlattı:

“Bulgaristan’daki Haskovo kentinde yaşıyorum. Kızım dünyaya geldikten sonra kendisine babasının da adı olan ‘Yıldız Yılmaz Bayram’ ismini koyduk. Çocuğumuz dünyaya geldikten sonra babası kızını kabul etmedi. Bunun üzerine Bulgaristan’da babalık davası açtım. Bizden kan örnekleri alındı. Filibe Yüksek Tıp Enstitüsü Adli Tıp Bölümü’nde DNA testi yapıldı. DNA testi çocuğumun babasının yüzde 99.99 oranında Yılmaz olduğunu ortaya koydu. Yılmaz bu durumu kabullenmedi ve zorunlu göç kapsamında Türkiye’ye göç etti. Ben de dedektif gibi yıllarca izini sürdüm.



İkinci kez DNA testi

Bursa’da yaşadığını öğrendim. Buraya geldiğimde Bulgaristan’daki adli tıp sonucunun Türkiye’de geçerli olmadığını öğrendik. Bu kez Bursa’da Aile Mahkemesi’ne babalık davası açtım. 6 yıl süren yargılamadan sonra tükürüklerimizden alınan örneklerden ikinci kez DNA testi yapıldı. Ancak bu kez çocuğumun gerçek annesinin ben, babasının Yılmaz olmadığı ortaya çıktı. Adli tıpın verdiği karara inanmıyorum. Mahkemenin aleyhimize verdiği kararı Yargıtay’a temyiz için gönderdim.