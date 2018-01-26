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Bulgaristan, yakaladığı kaçakları dövüp geri gönderdi iddiası

Vahit İŞBAŞARAN/DEMİRKÖY (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesinde, jandarma ekiplerince 11 yabancı uyruklu kaçak yakalandı

26 Ocak 2018 19:19

Vahit İŞBAŞARAN/DEMİRKÖY (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Demirköy ilçesinde, jandarma ekiplerince 11 yabancı uyruklu kaçak yakalandı. Yasa dışı yollardan geçtikleri Bulgaristan\'da polis ekiplerince yakalandıklarını anlatan kaçaklar, dövülerek geri gönderdiklerini öne sürdü.
Bulgaristan sınırındaki Demirköy ilçesinin Avcılar köyü ile Palivor çiftliği arasında yolda yabancı uyruklu kaçaklar olduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan 11 kaçak, 3 gün önce yasa dışı yollardan Bulgaristan\'a geçtiklerini, burada Bulgar polisi tarafından yakalandıktan sonra dövülerek geri gönderdiklerini iddia etti. Cep telefonlarının ve paralarının alındığını öne süren kaçaklara, 1\'inci derece askeri yasak bölgeye girdikleri için toplam 22 bin 952 lira idari para cezası uygulanırken, sınır dışı işlemleri için Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi\'ne gönderildi.

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