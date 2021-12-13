Bulgaristan vatandaşları, yeni yıla kadar Edirne'de boş oda bırakmadı: Bize ucuz geliyor, ne bulursak alıyoruz

Türk Lirası'nın Bulgar Levası karşısında değer yitirmesiyle, yeni yıl alışverişi için Edirne'ye akın eden Bulgaristan vatandaşları, kentteki otellerde yılbaşına kadar boş yer bırakmadı. Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, yoğun bir Bulgar turist akını olduğunu belirterek, "Edirne'de otellerde toplam 2 bin 500 yatak sayımız bulunuyor. Bunların tamamı Bulgar turistler tarafından rezerve edilmiş durumda" dedi.

Türkiye'de döviz kurlarının artmasıyla birlikte, Edirne'ye Bulgaristan'dan alışveriş yapmak için gelen turistlerin sayısı her geçen artıyor. Özellikle yılbaşı öncesi alışveriş yapmak için düzenlenen turlar ve özel araçlarıyla kente gelen binlerce Bulgar turist, sokak aralarındaki iş yerleri ve marketlere kadar açık olan hemen her yerden, iğneden ipliğe her şeyi valiz ve torbalarla satın alırken, esnafın da yüzünü güldürdü.

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, yoğun bir Bulgar turist akını olduğunu belirterek, kentteki otellerde yılbaşına kadar boş oda kalmadığını söyledi. Balta, "Edirne'de otellerde toplam 2 bin 500 yatak sayımız bulunuyor. Bunların tamamı Bulgar turistler tarafından rezerve edilmiş durumda" dedi.

Bulgar turistler, yeni yıla Edirne'de girmek için eğlence merkezlerinde de yılbaşı eğlencesi için rezervasyonlar yaptırdı.

"Bize ucuz geliyor, ne bulduysak aldık"

Bulgaristan'dan yılbaşı alışverişi için düzenlenen turla Edirne'ye gelen Belgin Ahmetov, kaliteli ve ucuz buldukları her şeyi satın aldıklarını söyledi. Ahmetova, "Yılbaşı alışverişi için geldik, ne bulduysak onu aldık. Ama en çok baklava satın aldık. Turla geldik ve burada her şey çok kaliteli. Bize ucuz geliyor. Yılbaşını buradan yaptığımız alışverişler ile geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kadir Kalinova da, "Fiyat uygun olduğu için her şey satın alıyoruz. Bugün 10 bin liralık alışveriş yapacağız. Hem kendi hem de yakınlarımız için alışveriş yapacağız. Yılbaşı alışverişi için tekrar geleceğiz. Türkiye'de her şey çok güzel" diye konuştu.