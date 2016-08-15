Bulgaristan-Türkiye sınırında ek kontrol noktaları



İlk kontrol noktaları ülkenin güneydoğusundaki Burgaz bölgesinde kuruldu.

Bulgaristan Emniyet Genel Müdürü Hristo Tersiyski, pazartesi günü Sofya’da devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada ek kontrol noktalarının, ormanlık alan ve sapa yollardaki sığınmacıları yakalamaya yardımcı olması amacı ile kurulduğunu kaydetti.

Bulgar polisinin verilerine göre, ağustos ayında Türkiye'den Bulgaristan‘a geçen sığınmacı sayısında artış kaydedildi. Emniyet Genel Müdürü Tersiyski, ağustos ayının başından bu yana Türkiye’den Bulgaristan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan bin 858 kişi tespit edildiğini belirtti.

BM’den Bulgaristan’a eleştiri

Bulgaristan sık sık sığınmacılara yönelik olumsuz haberlerle gündeme geliyor. En son BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, Bulgaristan'ın mültecilere yönelik tutumunu sert bir biçimde eleştirmişti. El Hüseyin, geçen haftaki Bulgaristan ziyaretinin ardından New York'ta yaptığı açıklamada, “Yasadışı yollardan ülkeye girmek isteyen sığınmacıların hapishanelerde tutulmasının yasallığı konusunda derin endişeleri” olduğunu dile getirmişti. El Hüseyin, Bulgar hükümetinin ülkeyi terk etmek isteyenleri de alı koymasının “çok daha kötü” olduğunu kaydetmiş bunun serbest dolaşım hakkına aykırı olduğunu dile getirmişti.

Türkiye ile işbirliği mekanizması

Suriye, Afganistan gibi kriz ülkelerinden Avrupa Birliği’ne geçmek isteyen birçok sığınmacı Türkiye üzerinden yasadışı yollardan Bulgaristan’a geçmeye çalışıyor. Ancak sığınmacıların büyük bir kısmı Orta Avrupa’ya ulaşmak istediği için AB’nin neredeyse en yoksul ülkesi Bulgaristan’da kayıt altına alınmak istemiyor.

Bulgaristan medyasında yer verilen haberlerde Türkiye’nin mülteci krizinin aşılması için Bulgaristan‘a bir "ikili işbirliği mekanizması" önerdiği belirtiliyor. Bu mekanizmanın Türk vatandaşlarına vize serbestîsi tanınmasından önce devreye girebileceği kaydediliyor.