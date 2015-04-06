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Dünya

Bulgaristan Türkiye sınırına 'duvar' örüyor

Bulgaristan, kaçak sınır geçişlerinin önünü kesmek için 'sınıra duvar örme' kararını hayata geçirdi

06 Nisan 2015 16:13

New York Times gazetesi Bulgaristan’ın kaçak sınır geçişlerinin önünü kesmek adına 'sınıra duvar örme' kararını hayata geçirdiğini yazdı. Haberde tel örgülerden oluşan duvarın ilk 30 km’lik kısmı tamamlandığı belirtildi.

Bundan yaklaşık 20 yıl önce Bulgaristan, vatandaşlarını içeride tutarak Türkiye’ye göç etmelerini önlemek için sınıra koyduğu tel örgü kaldırmıştı. Geçen yılların ardından şimdi yeniden dikenli teller örülüyor ancak bu kez Türkiye’den Bulgaristan’a göç edenleri engellemek için. İlk 30 km’si eylülde tamamlanan duvarın uzunluğunun 160 km olması hedefleniyor. 

Sınıra yerleştirilecek ek görevliler, sensörler ve diğer teknik bariyerler sayesinde güvenlik seviyesinin artırılması da plan dahilinde.

Bulgaristan'ın sınır kasabası Harmanlı'da çoğunu Suriyelilerin oluşturduğu, yaklaşık bin 600 kişinin yaşadığı bir kamp bulunuyor. Yetkililer, havanın ısınmasıyla beraber ülkeye göç etmek isteyenlerin sayısında büyük bir artış yaşanmasını bekliyor.

Geçtiğimiz yıl Avrupa’ya karadan ve denizden 200 binden fazla mültecinin geçtiğini belirtiyor. Bunun yanı sıra kaçak yollarla gelen mülteci sayısı ise bilinmiyor.

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