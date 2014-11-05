Bulgaristan'daki rüşvet operasyonu gümrük kapısındaki TIR'ları vurdu

Bulgaristan'da geçtiğimiz günlerde yapılan rüşvet operasyonu Hamzabeyli sınır kapısını kilitledi. Pazartesi günü İstanbul'dan çıkan TIR'lar aradan 48 saat geçmesine karşın henüz gümrük sahasına bile ulaşamazken, kapılardaki kuyruk 10 km'ye ulaştı. Yetkililer, rüşvet operasyonunun ardından Lesova Sınır Kapısı'nda başlatılan x-ray uygulaması nedeniyle tır kuyruğunun oluştuğunu belirtiyor.

Eren Güler’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, Bulgaristan-Türkiye sınırında, Hamzabeyli'nin karşısındaki Lesovo Gümrük Kapısı'nda pazar günü büyük bir rüşvet operasyonu yapıldı. Kapıda görevli 7 memur rüşvet alırken suçüstü yakalandı ve bu personellerin üzerinden tam 110 bin euro para çıktı.

Operasyonu yapan Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Borislav Sarafov, "Gümrükçülerin kullandığı tüm zulaları araştırdık ve baktığımız her yerden rulo haline getirilmiş paralar çıktı. Örgütlü suç şebekesi olarak çalışan grup aylık 40 bin euro topluyor" dedi.

Ancak Bulgaristan'da yapılan bu operasyon Türkiye tarafını da olumsuz etkiledi. Lesovo Gümrük Kapısı'ndan geçişlerin azaltılması ve TIR'ların x-ray'lerden geçirilmesi nedeniyle karşı kapı olan Hamzabeyli'de büyük bir yoğunluk oluştu. Pazartesi gününden bu yana artan kuyruk bugün 10 km'ye kadar ulaştı. Yaşanan sıkışmanın daha ne kadar süreceği ise belirsiz.

‘Perişan olduk’

Konuya ilişkin bilgi veren TIR sürücüsü Dursun Özdilkural yollarda beklemekten perişan olduklarını söyledi. Dün öğle saatlerinde sıraya girdiğini ancak 24 saatte sadece 1 km ilerleyebildiklerini söyleyen Özdilkural, "O da sıradan çıkıp Kapıkule'ye gidenler nedeniyle yalancı bir ilerleme. Kapılar şu an neredeyse hiç çalışmıyor. Hatta Pazartesi günü buraya gelenler henüz gümrük sahasına bile giremediler. Bulgar kapısı Avrupa Birliği'ne bağlı bir kapı olmasına rağmen yaşananlar tam bir rezillik. yollarda perişan durumdayız. Yetkililerden bir an evvel açıklama bekliyoruz" dedi.

‘Suriyeliler nedeniyle güvenlik endişesi yaşıyoruz’

Bölgedeki güvenlik sorununa da dikkat çeken Özdilkural, "Burada Suriyeli mülteciler de var. Gece 3-5 kişilik gruplar halinde geziyorlar, Bulgaristan'a kaçak geçebilmek için TIR'ların çadırlarını kesip içeri giriyorlar. Tek başımıza durmaya korkar olduk. Çünkü her bir şöförün üzerinde nerden baksanız 2-3 bin euro var. Jandarma sayısı çok yetersiz, yol boyunca kimse yok. Kendi güvenliğimizden endişe ediyoruz" diye konuştu.

Kaçaklar yüzünden uyuyamıyoruz

Romanya'ya yük taşıyan Halil Şimşir’de AA muhabirine verdiği bilgide, Bulgaristan gümrükçülerin keyfi uygulaması yüzünden 3 gündür kuyrukta beklediğini söyledi. Soruna çözüm bulunmasını isteyen Şimşir, "Üç gündür kuyruktayız.

Ekmeğimiz, aşımız bitti. Kapıkule'nin karşısındakilerde Bulgar gümrükçüler tırların hepsine x-ray uygulamıyor. Kapıkule'den çıkanlar varacakları yere ulaştılar. Biz buradaki gümrükçülerin keyfine göre koyduğu uygulamanın derdini çekiyoruz" diye konuştu. İhsan Terzi de kuyruğun yanı sıra kaçaklarla da uğraştıklarını, kaçakların gizlice dorselerine girmemesi için gece gündüz araçlarını kontrol ettiklerini ve uyuyamadıklarını söyledi.