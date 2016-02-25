Bulgaristan, Türkiye sınırına asker gönderecek

Bulgaristan meclisi Türkiye sınırına asker gönderilebilmesi için Silahlı Kuvvetler ve Savunma Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tasarısını onayladı.

Radikal'de yer alan habere göre; Bulgaristan Meclisi'nde Kabul edilen tasarıyla Türkiye sınırına askeri personelin görevlendirilmesine izin veriliyor. Ayrıca Bulgaristan'ın Türkiye ile olan 269 kilometrelik kara sınırında yasa dışı geçişlerin engellenmesi ile görevli sınır polis güçlerine ordudan personel ve teçhizat desteği verilebilecek.

Bulgaristan hükümeti yasa dışı geçişlerin engellenmesi için Türkiye sınırına bin asker gönderileceğini açıklamıştı.

Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) milletvekili ve eski Savunma Bakanı Angel Naydenov, tasarı görüşülürken yaptığı konuşmada, “İçişleri Bakanlığının huzurunun yerinde olması için ve Türkiye ile ortak sınırımızda olup bitenleri göz önünde bulundurarak ek önlemlerin alınması şart” dedi.

Sınır muhafazasının “stratejik bir görev olduğunu” belirten Naydenov, ordunun bu amaçla görev almasının gayet doğal olduğunu ifade etti.

Naydenov ayrıca, Türkiye sınırında yapımı süren tel örgünün gecikmesinden dolayı endişe duyduğunu dile getirdi.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarda, sınırdaki mevcut 33 kilometrelik tel örgüye 130 kilometrelik ilave yapılması öngörülüyor.