Bulgaristan ile diplomatik gerginlik

Bulgaristan yönetimi, 'diplomasi ile uyuşmayan faaliyetlerde bulunduğu' gerekçesiyle Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosluğu'nda görevli ataşe Uğur Emiroğlu'nu 'persona non grata' ilan edince Türkiye'den karşı hamle geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da, Bulgaristan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli Konsolos Zorrnitsa Petrova Apostolova’yı ‘istenmeyen adam’ ilan ederek, Türkiye’yi terk etmesini talep etti.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, Bulgaristan’da Türklerin kurduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) Onursal Başkanı Ahmed Doğan’ın parti Genel Başkanı Lütfi Mestan’ı görevden alması ve Mestan’ın kısa bir süreliğine Türkiye Büyükelçiliği’ne sığınmasıyla Ankara ile Sofya arasında baş gösteren kriz doruk noktaya çıktı. Türkiye ve Bulgaristan, ülkelerin içişlerine karıştıkları gerekçesiyle karşılıklı iki diplomatı “istenmeyen adam (persona non grata)” ilan etti.

İlk hamle Sofya’dan

Edinilen bilgiye göre Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Ankara’ya bir nota vererek Diyanet İşleri Başkanlığı mensubu olan ve Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosluğu’nda Sosyal Hizmetler Ataşesi olarak görev yapan Uğur Emiroğlu’nun diplomatik görevle bağdaşmayan şekilde Bulgaristan’ın içişlerine karıştığının tespit edildiğini öne sürüp, söz konusu kişiyi “istenmeyen adam” ilan ederek ülkeden ayrılmasını talep etti.

Ankara ise Sofya’nın bu iddialarının doğru olmadığını ve ‘istenmeyen adam’ ilanına bir anlam verilemediğini bildirdi. Bulgaristan, tutumundan vazgeçmeyince Türkiye misillemede bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da, Bulgaristan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli Konsolos Zorrnitsa Petrova Apostolova’yı ‘istenmeyen adam’ ilan ederek, Türkiye’yi terk etmesini talep etti. Ankara ve Sofya’nın bu sert diplomatik tutumları üzerine her iki diplomatın ülkeleri terkettikleri öğrenildi.

Nedeni düşürülen Rus uçağı

İki ülke arasındaki kriz, Türkiye’nin geçen yıl 24 Kasım’da Suriye sınırında Rus savaş uçağını düşürmesiyle başladı. HÖH lideri Lütfi Mestan, Türkiye ile Rusya’yı karşı karşıya getiren olayda Türkiye’yi destekleyince partinin onursal başkanı Ahmet Doğan tarafından görevinden alınarak partiden ihraç edildi ve kendisine verilen devlet koruması geri çekildi. Bu olaydan sonra Mestan geçen Aralık sonunda, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle çocuklarıyla birlikte kısa bir süreliğine Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği’ne sığındı. HÖH’ten 3 milletvekili de Mestan’ın ihracını protesto etmek amacıyla istifa etti.

‘Parti içi mücadeleye karıştı’ iddiası

Sofya yönetimi, ‘Bulgaristan’ın içişlerine karışmak’la suçlanan Emiroğlu’nun istenmeyen adam ilan edilmesinin gerekçesine dair detay vermedi. Ancak Bulgaristan’ın Focus haber ajansı, Sofya yönetiminin Emiroğlu’nun Müslüman azınlığa müdahale etmesinden rahatsız olduğunu öne sürdü. Emiroğlu’nun, Hak ve Özgürlükler Partisi’nin kurucusu ve onursal başkanı Ahmet Doğan tarafından partiden atılan Lütfi Mestan’ın desteklenmesi için azınlığa baskı yaptığı öne sürülüyor.