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Dünya
Deutsche Welle

Bulgaristan Türkiye ile iyi komşu olmak isyor

Bulgaristan yönetimi Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu sonrası iki ülke ilişkilerinin etkilenmemesinin umut edildiğini açıkladı.

19 Nisan 2017 12:39

Bulgaristan anayasa değişikliği referandumu sonrasında, son dönem gerginlik yaşanan Türkiye ile iyi ilişkiler sürdürmeyi arzuladıklarını açıkladı.

Bulgaristan'daki geçiş hükümetinin başbakanı Ognyan Gerdşikov "Öncelikle Türkiye ile iyi dostluk ilkelerine dayalı ilişkiler üzerinde yoğunlaşmaları gerektiğini” söyledi.

Bulgaristan Başbakanı "Türkiye'nin, bir dizi uluslararası teşkilatın üyesi olmanın verdiği yükümlülükleri yerine getireceği inancını taşıdığını” dile getirdi.

Avrupa Birliği dış sınırlarının 259 kilometrelik bölümü Türkiye ile Bulgaristan arasından geçiyor. Sınır, Bulgar ordu ve polisi ile AB Sınır Koruma Teşkilatı Frontex, tel örgüler ve optik cihazlarla korunuyor.

Bulgaristan Devlet Başkan Yardımcısı İliyana Yotova Türkiye'den Bulgaristan yönünde mülteci akını başlayabileceğine dair endişelerin abartılı olduğunu söyledi. Yotova, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile imzaladığı anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine sadık kalacağına inandığını sözlerine ekledi.

Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilişkiler Bulgaristan genel seçimlerinde gerilmişti. Sofya yönetimi Türkiye'yi, ülkelerinde seçme hakkı bulunan Bulgarlara hangi partiye oy verecekleri konusunda müdahale etmekle suçlamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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