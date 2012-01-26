-Bulgaristan tır girişlerine izin vermiyor EDİRNE (A.A) - 26.01.2012 - Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bulgaristan sınır kapılarından tır geçişlerine izin verilmemesi sonucu Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında tırlar kuyruk oluşturdu. Kapıkule Mülki İdari Amiri ve Edirne Vali Yardımcısı Nedim Özırmak, Bulgaristan ve Edirne'de yoğun kar yağışının devam ettiğini, aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bulgaristan'ın tır girişlerine izin vermediğini söyledi. Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında geçişlerin geçici süreyle durdurulduğunu ifade eden Özırmak, ''Bulgaristan'da aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok yol trafiğe kapanmış. Açık olan yollarda da tırların kayıp yolu kapatmaması için Bulgar gümrüğü tır geçişlerine izin vermiyor. Geçişlerin yarın tekrar başlayacağını umuyorum'' dedi. Özırmak, küçük araçların sınır kapılarından geçişlerinde bir sorun olmadığını belirtti. Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında kuyruklar oluşturan tır sürücüleri çıkış için bekliyor. Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen pek çok tır şoförü Bulgaristan tarafında yolların kar ve buzlanma nedeniyle çok kötü olduğunu ve birçok tırın trafik kazasına karıştığını belirtiyor.