-Bulgaristan tır geçişlerine izin vermiyor EDİRNE (A.A) - 27.01.2012 - Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle dün akşam saatlerinden itibaren Bulgaristan'ın tır geçişlerine izin vermemesi sonucunda, Türk tarafında oluşan tır kuyrukları uzadı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 150 tır çıkış için saatlerdir kuyrukta bekliyor. Edirne Valisi Gökhan Sözer, 2 gündür Bulgaristan ve Trakya'da yoğun bir kar yağışının olduğunu anımsattı. Bulgaristan'da yolların kar ve buzlanmadan etkilendiği ve bu nedenle Bulgar gümrüğünde tır geçişlerine izin verilmediğini ifade eden Sözer, ''Kar yağışı sonucu bizim tarafta herhangi bir engel, yollarda kapanma durumu olmadı. Fakat Bulgaristan tarafında yollar kar ve buzdan etkilendi. Buz nedeniyle Bulgar, yollarının yeterince tır geçişlerine uygun olmadığı gerekçesiyle tırların girişini kesti. Ancak küçük araçların girişine izin veriyorlar.'' Vali Sözer, Kapıkule Sınır Kapısında şu anda 4 kilometre tır kuyruğu oluştuğunu, Bulgar gümrüğüyle geçişlerin açılması konusunda temaslarını sürdürdüklerini belirtti. -Tır sürücüleri tepkili Bulgaristan'ın tır geçişlerine izin vermemesi nedeniyle Türk tarafında tır kuyruğunda bekleyen, şoförler ısınmak için araçlarını devam çalıştırmak durumunda kaldıkları için mazot sıkıntısı çektiklerini ifade etti. Çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı önünde bekleyen yaklaşık 150 tır şoförü, Bulgaristan'ın uygulaması nedeniyle perişan olduklarını, bu sorunun bir an önce halledilmesi gerektiğini belirtiyorlar.