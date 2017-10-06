T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bulgaristan sınırında erkek cesedi bulundu

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ’ne bağlı Ahlatlı Köyü Bulgaristan sınırı yakınlarında kimliği belirsiz bir kişinin cesedi bulundu

06 Ekim 2017 16:00

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ’ne bağlı Ahlatlı Köyü Bulgaristan sınırı yakınlarında kimliği belirsiz bir kişinin cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yabancı uyruklu kaçağa ait olduğu sanılıyor.
Bulgaristan sınırındaki Ahlatlı köyü mevkiinde hudut taşına 70 metre mesafede yer hareketsiz yatan birini görenler, jandarma ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede 50-55 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ve yurt dışına yasa dışı yollardan gitmek isteyen bir kaçağa ait olduğu sanılan ceset yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu\'na sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VahitDHA KIRKLARELİneAhlatlı Köyü BulgaristanBulgaristanAhlatlıSağlıkAdli Tıp KurumuSoruşturma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24