Bulgaristan sınırında erkek cesedi bulundu

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ’ne bağlı Ahlatlı Köyü Bulgaristan sınırı yakınlarında kimliği belirsiz bir kişinin cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yabancı uyruklu kaçağa ait olduğu sanılıyor.

Bulgaristan sınırındaki Ahlatlı köyü mevkiinde hudut taşına 70 metre mesafede yer hareketsiz yatan birini görenler, jandarma ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede 50-55 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ve yurt dışına yasa dışı yollardan gitmek isteyen bir kaçağa ait olduğu sanılan ceset yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu\'na sevk edildi. Soruşturma sürüyor.