Bulgaristan Rus uçaklarına geçiş izni vermedi

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada uçuşların insanî yardım amaçlı
olduğu konusunda şüphe bulunduğu belirtildi. Sözcü Betina Zhoteva AFP'ye yaptığı
açıklamada “Uçakların insani yardım götürdüğü söyleniyor ancak elimizdeki güvenilir
bilgiler gönderilen kargonun bu olmadığı yönünde” dedi.
Kararın geçen hafta alındığını
belirten Zhoteva, kaç uçağa geçiş izni verilmediğini
açıklamadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhoteva kararın NATO'nun baskısı altında
olunmaksızın, bağımsız bir biçimde alındığını vurguladı.
ABD'nin Yunanistan'dan Rusya'nın tedarik
uçuşlarına geçiş izni vermemesini istediği
yönünde haberler dün kamuoyuna yansımıştı. Rusya Dışişleri Konseyi Başkan
Yardımcısı Vladimir Cabarov, uçaklarla insanî yardım taşıdıklarını belirterek “silahların
uçakla taşınmasının kârlı olmadığını” söyledi. Cabarov Yunan hava sahasının da
kendileri açısından büyük bir öneme sahip olmadığını vurgulayarak Suriye'ye uçuşların
büyük bölümünü Kafkaslar ve İran üzerinden yaptıklarını belirtti.