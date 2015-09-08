Bulgaristan Rus uçaklarına geçiş izni vermedi

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada uçuşların insanî yardım amaçlı

olduğu konusunda şüphe bulunduğu belirtildi. Sözcü Betina Zhoteva AFP'ye yaptığı

açıklamada “Uçakların insani yardım götürdüğü söyleniyor ancak elimizdeki güvenilir

bilgiler gönderilen kargonun bu olmadığı yönünde” dedi.

Kararın geçen hafta alındığını

belirten Zhoteva, kaç uçağa geçiş izni verilmediğini

açıklamadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhoteva kararın NATO'nun baskısı altında

olunmaksızın, bağımsız bir biçimde alındığını vurguladı.

ABD'nin Yunanistan'dan Rusya'nın tedarik

uçuşlarına geçiş izni vermemesini istediği

yönünde haberler dün kamuoyuna yansımıştı. Rusya Dışişleri Konseyi Başkan

Yardımcısı Vladimir Cabarov, uçaklarla insanî yardım taşıdıklarını belirterek “silahların

uçakla taşınmasının kârlı olmadığını” söyledi. Cabarov Yunan hava sahasının da

kendileri açısından büyük bir öneme sahip olmadığını vurgulayarak Suriye'ye uçuşların

büyük bölümünü Kafkaslar ve İran üzerinden yaptıklarını belirtti.

