Bulgaristan, öldürülen gazeteci Victoria için yasta

SOFYA (Bulgaristan), (DHA)- BULGARİSTAN, ülkede yolsuzlukları araştıran gazeteci Victoria Marinova\'nın (30) tecavüz edildikten sonra başına sert cisimle vurularak öldürülmesini protesto etti. Cinayetin aydınlatılması için çok yönlü soruşturma devam ederken, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatoviç, cinayetin araştırılmasının uluslararası denetim altında yapılmasını istedi.

Bulgaristan\'ın Ruse kentinde yayın yayan TVN kanalında muhabirlik ve sunuculuğun yanı sıra \'Dedektör\' adlı programı da hazırlayan Victoria Marinova, pazar akşamı kentte Tuna Nehri kıyısındaki bir parkta tecavüz edilip, başına sert cisimli vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Marinova\'nın cep telefonu, otomobil anahtarı, bazı kıyafetleri ve gözlüklerinin de kayıp olduğu açıklanmıştı.

Son dönemde Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını araştırdığı belirtilen gazeteci Marinova\'nın öldürülmesi, ülkede büyük üzüntü yarattı.

\'VİCKY HATIRASINA İYİLİK YAP\'

Gazeteci Victoria Marinova\'nın öldürülmesi ülkenin bir çok kentinde, \'\"Vicky hatırasına iyilik yap\' sloganıyla protesto edildi. Başkent Sofya\'da Adalet Sarayı yanındaki meydanda toplanan kalabalık, Marinova\'nın öldürülmesini protesto ederken, Sv. Nedelq Kilisesi önünde mumlar yakıldı. Ülkenin bir çok kentinde düzenlenen protesto ve anmalarda olayın faillerinin bulunması istendi.

\'CİNAYET ULUSLARARASI DENETİMLE ARAŞTIRILSIN\'

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatoviç, gazeteci Marinova\'nın Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla ilgili yolsuzlukları araştırırken öldürülmesine dikkat çekti. Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan Mijatoviç, Bulgaristan\'a çağrıda bulunarak cinayetin araştırılmasının uluslararası kontrol altında yapılmasını istedi.

Bulgaristan\'ı sarsan Victoria Marinova cinayetinin ardından ülkenin İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Ruse kentine gitti. Olayın tüm yönleriyle araştırıldığını söyleyen Bakanı Marinov, elde edilen DNA örneklerinin incelendiğini belirterek, \"Soruşturmayı çok dikkatle takip edeceğiz. En ufak bir gerçeği küçümsemiyoruz. Mağdurun yaşamını hem kişisel hem de profesyonel anlamda araştırıyoruz\" dedi.



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