Bulgaristan nihayet Türkiye’ye ‘bağlandı‘



Bulgaristan‘ın başkenti Sofya'dan Türkiye'ye otoyol bağlantısı nihayet tamamlandı. AB tarafından finanse edilen Maritsa (Meriç) otoyolunun ülkenin güneydoğusundaki 31 kilometrelik son etabı tamamlanarak perşembe günü hizmete açıldı.

Böylece başta Almanya olmak üzere Avrupa'dan Türkiye'ye karayoluyla giden Türkler ve turistler Sofya'dan Kaptan Andreevo sınır kapısına kadar kesintisiz olarak otoban yolculuğu yapabilecek.

‘On yıllardır beklenen otoban‘

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, “Bugün on yıllardır beklenen bir otoyolu kullanıma açmış bulunuyoruz“ dedi. Medyada yer alan haberlere göre yeni otoban 160 milyon levaya (yaklaşık 80 milyon euro) mal oldu. Maritsa (Meriç) otoyolu, Batı-Doğu doğrultusunda Karadeniz'e uzanan Trakya otobanından güneydoğuya uzanarak Türkiye sınırına ulaşıyor.

AB'nin en yoksul ülkesi olan Bulgaristan, AB tarafından finanse edilen, toplam 764 kilometre uzunluktaki üç otobana sahip. Başbakan Borisov, AB ulaştırma programından şimdiye kadar üç milyar levayı (yaklaşık 1,5 milyar euro) aşkın kaynak kullanıldığını açıkladı.

'Ortadoğu'dan Batı Avrupa'ya'

Bölgesel Kalkınma Bakanı Lilyana Pavlova, Ortadoğu ve Türkiye'den Batı Avrupa'ya kara yolu ulaşımının artık Bulgaristan üzerinden çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılabileceğini belirtti.

Devlet Başkanı Rossen Plevneliyev, aralarında Yunanistan'a uzanacak yapım aşamasındaki Struma'nın da bulunduğu üç otobanın daha açılacağı müjdesini verdi.