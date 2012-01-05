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Yaşam

Bulgaristan işkembe ve rakıyı istiyor

Türk mutfağına ait tatlara sahip çıkma yarışına Yunanistan'ın ardından Bulgaristan da katıldı.

05 Ocak 2012 02:00

T24 - Türk mutfağına ait tatlara sahip çıkma yarışına Yunanistan'ın ardından Bulgaristan da katıldı.

Bulgaristan işkembe ve rakıyı istiyor

Bulgaristan, işkembe, paça, sucuk ve rakının tescilini almak istiyor. Bulgar gazetesi 24 Chasa’da Tihomir Tonçev imzalı makalede, “Bulgar peynirini Yunanistan’a kaptırdık, işkembe, paça, sucuk, boza ve rakıyı kendi adımıza tescil ettirelim” çağrısı yapıldı. Girişime tepki gösteren Tüm Restoranlar, Lokantacılar ve Tedarikçiler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, Avrupa Birliği’ne üye bazı ülkelerin, özellikle sınır komşuları Yunanistan ve Bulgaristan’ın Türk lezzetlerini sahiplenmeye çalıştığını söyledi. Bulgaristan’ın şu ana kadar AB Coğrafi İşaret Tescili’ne girmiş, Gorno Oryahovitsa sucuğu bulunuyor. Bulgaristan Tarım Bakanlığı’nın rakıyla ilgili tescil almak için AB nezdinde girişimleri olduğu öğrenildi. (Radikal)


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