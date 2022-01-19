Bulgaristan'dan PCR testi kararı

Dünya genelinde vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle önlem alan Bulgaristan, bu gece itibarı ile ülkeye giriş yapacak kişilerden zorunlu PCR testi de isteyecek. Son haftalarda vaka sayılarındaki artış ve Omicron varyantının etkisini arttırması Bulgaristan’ı tedbir almaya itti. Türkiye’yi kırmızı bölge olarak ilan eden ve 20 yasaklı ülke arasına alan Bulgaristan, Türkiye’yi istisna kapsamına alarak PCR testi zorunluluğunu bu gece yarısı itibari ile şart koştu.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 17 Ocak 2022 tarihli yeni genelgeye göre, Türkiye’den Bulgaristan’a yapılacak seyahatlerdeki sınırlamanın kaldırıldığı, Türkiye’nin halen Bulgaristan’ın “kırmızı bölge” olarak nitelendirdiği ülkeler arasında yer aldığı ancak istisna kapsamına alınmasından dolayı Türkiye’den yapılacak seyahatler de geçerli aşı sertifikası veya hastalığın geçirildiğini kanıtlayan belgenin ve en fazla 72 saat önce yaptırılmış negatif PCR testinin birlikte ibraz edilmesiyle mümkün hale geldiğini belirtti.

Yeni genelgenin bu gece yarısı itibari ile yürürlüğe gireceği bildirildi.