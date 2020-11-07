Bulgaristan'dan gelip kutu kutu alıyorlar; depolarda aspirin kalmadı!

Bulgaristan’da Koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesiyle birlikte günübirlik alışveriş için Edirne’ye gelen Bulgarlar, eczanelere akın edip, aspirin almaya başladı. Edirne Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Şükrü Ciravoğlu, "5’er 10’ar kutu alıyorlar, diyebiliriz. Şu an depolarda 100 miligramlık aspirin yok" dedi.

1 Bulgar levasının 5 liranın üstüne çıkmasının ardından Edirne’ye günübirlik alışverişe gelen Bulgarlar, son günlerde ülkelerinde Koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine, Edirne’deki eczanelere akın etmeye başladı.

Bazı bilim insanlarının virüse karşı pıhtılaşmayı önleme özelliğiyle iyi geleceğini öne sürdüğü aspirini kutu kutu alan Bulgar ziyaretçiler, bu noktada satışları da ikiye katladı. Bulgar turistlerin, aspirine rağbeti yükseltmesiyle ecza depolarında da ilacın 100 miligramlık formları tükendi. Eczanelere Bulgarca bilgilendirici afişler asıldı.

"Depolarda yok, üretimin yetişmemesi de söz konusu"

Bulgar ziyaretçilerin son dönemlerde 5’er, 10’ar kutular halinde aspirin aldığını söyleyen Edirne Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Şükrü Ciravoğlu, "Bu grup aspirinlerin satışında geçen yıla göre özellikle kapılar açıldıktan ve turistler gelmeye başladıktan sonra çok yüksek oranda bir artış gözlüyoruz. Geçen yılın son 3 aylık dönemiyle bu yılın son 3 aylık dönemini karşılaştırdığımızda Edirne merkez genelinde yüzde 84 oranında bir artış söz konusu.



Bunun da tabii çoğunluğu turistlerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla şu anda 100 miligramlık formları depolarda yok aspirinin. Üretimin yetişmemesi de söz konusu bir taraftan. Ancak diğer taraftan baktığımızda da doğru yerde doğru kişilerce kullanıldığında, ülkemize döviz kazandırmış oluyor bir yandan" ifadelerini kullandı.

"Hekim kontrolünden sonra alınmalı"

Aspirinin kan sulandırıcı özelliğinden dolayı koronavirüse karşı koruma sağlayacağı tezini doğru bulmadığını ifade eden Ciravoğlu, "Aspirin, düşük dozda, 100 miligramlık dozlarda bağırsakta çözünen, tipik kan sulandırıcı olarak kullanılan bir ilaçtır. Ancak bunun mutlaka hekim kontrolünde kullanılması gerekir, hekim tarafından reçete edilmesi gerekir. Yapılan tetkiklerden sonra, kişiye gerekiyorsa verilir ve kullanıma başlanır. Vatandaşın, kendi kendine alayım, koronaya karşı korunayım ya da kan sulandırıcı olarak kullanayım şeklinde bir yaklaşımı var. Bu tür ilaçları alması sakıncalıdır, mutlak surette bir hekim kontrolünden sonra alınması gerekir" dedi. (DHA)