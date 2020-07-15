Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, hükümetin istifasını istiyor
15 Temmuz 2020 20:54
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, bir haftadır devam eden hükümet karşıtı gösterilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, hükümetin istifa etmesi ve erken genel seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.
Rudav, "Bulgar halkının seferber olmasının, ülkedeki demokratik kurumları ve hukukun üstünlüğünü yıkanlara karşı ulusal mutabakatın bir yansıması olduğunu" ifade ederek oligarşik yönetim modelinin halk tarafından istenmediğini söyledi.
Ülke geneline yayılan protestolarda her yaştan ve toplumun her kesiminden insanın buluştuğunu kaydeden Radev, göstericilere provokasyonlardan ve şiddetten uzak durmaları çağrısında bulundu.