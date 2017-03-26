Bulgaristan bugün sandık başında; Türkler tarafından kurulan iki parti de seçimlerde

Avrupa Birliği’nin "en yoksul üyesi" olan, yaklaşık 7 milyon nüfuslu Bulgaristan bugün parlamento seçimleri için sandık başında. 240 sandalyeli meclis için 13 siyasi parti ve 9 ittifaktan toplam 4 bin 732 aday yarışacak. Ülke nüfusunun yüzde 10’unu oluşturan Türk ve Müslümanların oyları için DOST Birliği’nin, barajı aşarak HÖH’ün milletvekili sayısına ortak olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Milliyet gazetesinden İsmail Şahin'in haberine göre, Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonuna (ZİK) göre, seçmenlerin yüzde 65’inin sandık başına gitmesi bekleniyor. Ancak Bulgaristan’da reel nüfusun yaşanan işgücü göçü yüzünden 4.7 milyona kadar düştüğü belirtiliyor.

Ülke dışında 400 merkezde oy kullanılabilecek Bulgaristan vatandaşları için Türkiye’de de 35 sandık kurulacak. Ancak Türkiye’de yaklaşık 250 bin oy kullanma hakkı bulunan Bulgaristan vatandaşı soydaş bulunuyor. Bu sandıklar yeterli olmadığı için binlerce kişi seçim için Bulgaristan’a gelerek oy kullanmak zorunda kalıyor.

Yüzde 4’lük baraj

Partilerin, 240 sandalyeli parlamentoda yer alabilmesi için yüzde 4 barajını aşması gerekirken, mecliste grup oluşturabilmek için de en az 10 milletvekili şartı aranıyor.

Ülkenin en büyük siyasi partisi konumundaki, eski Başbakan Boyko Borisov’un liderliğini yaptığı "Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi”nin seçimlerde yüzde 31 oy alması bekeniyor. GERB, önceki dönemde mecliste sahip olduğu 84 sandalyeyi korumayı hedefliyor.

Eski komünist partinin devamı olan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) de seçimlere ikinci büyük parti olarak giriyor. BSP’nin yüzde 28 civarında oy alması bekleniyor.

Bulgaristan’da üçüncü parti konumunda bulunan ve çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi’nin (HÖH) ise bu seçimlerde büyük bir sandalye kaybına uğraması bekleniyor. Geçen seçimlerde meclise 38 vekil sokan HÖH’ün bugünkü seçimlerde 21-22 milletvekili çıkarması bekleniyor.

DOST sürpriz yapabilir

Popülist çizgide politika izleyen, ırkçı ve aşırı milliyetçi partilerin oluşturduğu “Birleşik Vatanseverler” de daha çok Bulgaristan’daki sığınmacılara ve komşu Türkiye’ye karşı söylemleriyle seçmen kazanmaya çalışıyor. Birleşik Vatanseverler ittifakının yüzde 10 oy alarak meclise gireceği öngörülürken, seçimlerden sonra oluşturulacak 44. dönem parlamentoda yüzde 4 barajını aşan 5 veya 6 siyasi oluşumun temsil edileceği tahmin ediliyor.

Anketler, 240 sandalyeli parlamentoda tek başına iktidar olabilmek için gerekli 121 milletvekili sayısına hiçbir partinin erişemeyeceğini gösterirken, eski Başbakan Borisov’un 3. kez hükümetin başına geçebilmesi için koalisyona gitmesi gerekiyor. Bulgaristan’da Türk ve Müslümanların oylarına talip olan Lütvi Mestan liderliğindeki Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) Partisinin seçimlerde büyük bir sürpriz yapabileceği belirtiliyor. Ülke nüfusunun yüzde 10’unu oluşturan Türk ve Müslümanların oyları için DOST Birliğinin eğer engellemelere maruz kalmazsa barajı aşarak HÖH’ün milletvekili sayısına ortak olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bulgaristan seçimlerinde liderliğini Lütvi Mestan’ın yaptığı, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin ve Müslümanların oluşturduğu DOST Partisi’nin barajı kolay aşması bekleniyor.

Türkiye’de 35 sandık

Türkiye’de bu seçimler için toplam 35 sandık kuruldu. Bir önceki parlamento seçimlerde bu sayı 126 idi. İstanbul’da sadece 8 sandık açılıyor. 30 bin seçmenin yaşadığı Avcılar’da ise yalnızca 1 sandık açılıyor. Sırada saatlerce eziyet çekmek istemeyen seçmenler, otobüslerle ana vatanlarına gelerek oylarını burada kullanmak istiyorlar.

AKP'li Babuşçu’ya giriş yasağı

Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü İbrahim Tarancı’nın, Bulgaristan’ın Şumnu kentinde gözaltına alınarak, ‘Ulusal güvenliği tehdit’ ettiği gerekçesiyle sınır dışı edilmesinin ardından, AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu ve Sofya’daki elçilikte görevli din ataşesi Ulvi Ata’nın da ‘istenmeyen yabancılar’ listesine alınarak, ülkeye girişlerinin yasaklandığı ortaya çıktı.

Bulgaristan’ın ‘24rodopi’ haber sitesi, AKP'li Aziz Babuşçu’nun fotoğraflarına yer vererek, Lütvi Mestan’ın genel başkanı olduğu DOST partisinin seçim etkinliklerine katıldığını öne sürdü. Babuşçu ve Ulvi Ata’nın yasak kararı alındığında Türkiye’de olması nedeniyle ‘istenmeyen yabancılar listesi’ne alınarak Bulgaristan’a girişlerinin yasaklandığı belirtildi. Ayrıca Bulgaristan’ın geçici hükümeti, dün de 2 Türk hakkında daha giriş yasağı getirdi.