Bulgaristan, AKP'li Aziz Babuşçu'ya giriş yasağı koydu

Edirne Valiliği’nde Özel Kalem Müdürü İbrahim Tarancı’nın, Bulgaristan’ın Şumnu kentinde gözaltına alınarak, ‘ulusal güvenliği tehdit’ ettiği gerekçesiyle sınır dışı edilmesinin ardından, aynı gün AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu ve Sofya’daki elçilikte görevli din ateşesi Ulvi Ata’nın da ’istenmeyen yabancılar’ listesine alınarak, Bulgaristan’a girişlerinin yasaklandığı ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS), ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle geçen hafta Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü İbrahim Tarancı’yı Şumnu kentinde gözaltına alarak sınır dışı etti. Tarancı’nın 5 yıl boyunca Bulgaristan’a girişinin yasaklandığı açıklandı. Aynı gün adı açıklanmayan 2 kişinin daha aynı gerekçelerle ’istenmeyen yabancılar’ listesine alındığını duyuruldu.

Bulgar medyası o kişilerin AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu ile elçilikte görevli din ateşesi Ulvi Ata olduğunu yazdı. Bulgaristan’ın ’24rodopi’ haber internet sitesi, Aziz Babuşçu’nun fotoğraflarına yer vererek, Lütfi Mestan’ın genel başkanı olduğu DOST partisinin seçim etkinliklerine katıldığını öne sürdü.



Babuşçu ve Ulvi Ata’nın yasak kararı alındığında Türkiye’de olması nedeniyle ’istenmeyen yabancılar listesi’ne alınarak Bulgaristan’a girişlerinin yasaklandığı belirtildi. Ayrıca Bulgaristan’ın geçici hükümeti, dünde 2 Türk hakkında daha Bulgaristan’a giriş yasağı getirdi. Ancak Bulgaristan İçişleri Bakanlığı yasak konulanların isimlerini açıklamadı.