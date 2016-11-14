Bulgaristan Başbakanı Borisov istifasını açıkladı

Bulgaristan’da pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre muhalefetin Rusya yanlısı adayı Rumen Radev kazandı. Radev oyların yüzde 59’unu alırken Batı yanlısı aday Tzaçeva yüzde 36 oranında destek buldu.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, lideri olduğu GERB partisinin aday gösterdiği Tzetzka Tzaçeva’nın yeterli desteği alamaması üzerine pazar günü Sofya’da yaptığı açıklamada “Seçim sonuçları koalisyon hükümetinin çoğunluğun desteğini alamadığını açık bir biçimde gösteriyor” diye konuştu. Borisov, istifasını “pazartesi ya da salı günü” sunacağını kaydetti.

Borisov seçimler öncesi yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığı seçimlerini, lideri olduğu iktidardaki Bulgaristan için Avrupa Kalkınma Partisi (GERB) için bir güvenoyu olarak gördüğünü belirtmiş ve Tzaçeva’nın kazanmaması durumunda istifa edeceğini açıklamıştı.

Bulgaristan yönünü Rusya'ya mı çeviriyor?

Muhalefetteki Sosyalist Partisi tarafından desteklenen 52 yaşındaki Rumen Radev ise seçim zaferinin ardından yaptığı açıklamada “ Bu, tüm Bulgar halkının zaferidir” diye konuştu. Moskova ile daha iyi ilişkiler yürütülmesinden yana olan emekli Hava Kuvvetleri Komutanı, Ukrayna krizi nedeniyle AB’nin Rusya’ya yönelik uyguladığı yaptırımların kaldırılmasını savunuyor. Görevi devredecek Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev ise Moskova’nın sıkı eleştirmenlerinden biri olarak biliniyor.

İktidardaki GER partisinin adayı 58 yaşındaki Tzaçeva da Başbakan Borisov’un ülkenin Batı ile daha güçlü bağlar kurması yönündeki çizgisini savunuyordu.

Birçok siyasi gözlemci hükümetin yoksulluk ve yolsuzlukla mücadeledeki başarısızlığının halk tarafından cezalandırıldığı görüşünde. Siyasi gözlemciler, uzun süre AB ile Rusya arasında denge kurmaya çalışan eski komünist ülkelerden Bulgaristan’ın yönünü artık daha fazla Rusya’ya çevireceği kanaatinde.

Borisov, yolsuzluk karşıtı protesto gösterilerinin damgasını vurduğu ilk Başbakanlık dönemini 2013 yılında istifa ederek noktalamış ve 2014 yılı sonunda yeniden Başbakan seçilmişti.

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