Bulgaristan Başbakanı Borisov, Büyük Millet Meclisi seçimine gidilirse istifa edecek

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Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, anayasayı değiştirecek Büyük Millet Meclisi için seçime gidilmesi kararına parlamentonun destek vermesi durumunda istifa edeceğini söyledi.
Borisov, halkın yasamaya güvenini arttırmak ve milletvekillerinin sayısını yarıya indirmek istediğini ifade etti.
Büyük Millet Meclisi seçimine gidilmesi için parlamentonun 240 üyesinin üçte ikisinin Borisov'un planına destek vermesi gerekiyor
Temmuz ayından bu yana hükûmet karşıtı protestoların düzenlendiği Bulgaristan'da Borisov, anayasa değişikliklerinin siyasal sistemin değişmesinde önemli rol oynayacağını savunuyor.