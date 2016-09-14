Bulgaristan AB’den mali yardım istiyor



Bulgaristan, Türkiye sınırının korunması için Avrupa Birliği'nden (AB) 160 milyon euro yardım istedi. Bulgaristan Başbakanı Boykov Borisov bugün Sofya'da yaptığı açıklamada söz konusu mali yardımın Slovakya'nın başkenti Bratislava'da yapılacak AB liderler zirvesinde karara bağlanmasını istedi.

Bulgaristan'nın Türkiye sınırında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile incelemelerde bulunan Borisov “Avrupa'nın dış sınırları hepimizin ortak sınırıdır” dedi.

Orban'dan talebe destek

Orban, Bulgaristan'ın talebini Visegrad Grubu'nun desteklediğini söyledi. Visegrad Grubu Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya'da oluşuyor. Orban, Bulgar televizyon kanalı bTV'ye verdiği demeçte, “Eğer AB ülkesi olmayan Türkiye'ye 3 milyar euro veriyorsak, Bulgaristan'a neden 160 milyon euro vermeyelim” dedi. Orban, “Avrupa'nın geleceğine Brüksel'de değil burada karar verildiğini” söyledi.

Macaristan Başbakanı Orban, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'ın Macaristan'ın AB'den çıkartılması önerisini ise “siyasi bir şaka” olarak değerlendirdi.

Asselborn, Macaristan gibi savaştan kaçan mültecilerin ülkeye girmesini engellemek için tel duvar ören, basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığını ayaklar altına alan ülkelerin geçici veya kalıcı olarak "AB'den çıkarılması" gerektiğini söylemişti.