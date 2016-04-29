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Dünya
Deutsche Welle

Bulgar Türkleri‘nin oy hakkına kısıtlama

Bulgaristan Parlamentosu, ülke seçimlerinde Bulgar Türklerinin Türkiye’de oy kullanmasını kısıtlayan yasa değişikliğini kabul etti.

29 Nisan 2016 00:20


Bulgaristan hükümeti, ülkedeki milliyetçilerin baskısı karşısında seçim yasasındaki tartışmalı değişikliklere onay verdi. Bulgar Parlamentosu, yurtdışında yaşayan Bulgarların Bulgaristan seçimleri için Türkiye'de oy kullanma hakkını kısıtlayan yasayı kabul etti.

Bulgar hükümeti, yasa değişikliğiyle, Türkiye'nin Bulgar iç politikasındaki etkisini azaltmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yeni düzenlemeye göre büyükelçilikler ve konsolosluklar hariç olmak üzere AB ülkeleri dışında oy sandığı kurulabilmesi için, söz konusu kentin nüfusunun en az bir milyon olması koşulu getirildi. Yeni düzenlemenin sonbahardaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçerli olacağı bildirildi.

Yeni düzenlemeyle, Türkiye'de yaşayan ve çifte vatandaş olan yüz binlerce Bulgar için Türkiye'nin her yerinde oy sandığı kurulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Türkiye'yi hedefleyen yeni düzenlemenin ABD, Kanada ve Avustralya'da yaşayan Bulgarları da etkileyeceği bildirildi.

Bulgaristan, AB ülkelerinde sandık kurulabilmesi için, söz konusu kentte en az 100 Bulgar seçmenin kayıtlı olmasını şart koşuyor. Üyelerinin çoğunluğunu Bulgaristan Türklerinin oluşturduğu muhalefetteki Haklar ve Özgürlükler Hareketi‘nin Genel Başkanı Mustafa Karadayı, yeni düzenlemeyi demokratik olmamakla eleştirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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